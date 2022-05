Ator de Ms. Marvel diz que série será “mágica”

Faltam poucos dias para a estreia de Ms. Marvel, nova série do MCU no Disney+, e um de seus atores parece estar muito ansioso para o lançamento.

Saagar Shaikh interpreta Amir Khan, o irmão mais velho de Kamala, a protagonista da série. Em entrevista recente ao On The Red Carpet, ele disse que os fãs podem esperar por “magia” nesta nova produção da Marvel que mostrará a primeira heroína muçulmana do MCU.

“Espere magia. É tão emocionante. Recentemente assisti os primeiros episódios e eles fizeram meu coração palpitar. Estava puxando as cordas do coração. É uma série muito legal”, revelou.

O ator paquistanês-americano disse ainda que “simplesmente se sente tão visto” na série focada em família muçulmana. “É ótimo. Há tantas referências que meus pais vão sacar, e eu não acho que meus pais poderiam assistir a qualquer outro programa e se relacionar com ele tanto quanto podemos nos relacionar com um programa como este. É incrível.”

Confira a entrevista abaixo:

Ms. Marvel chega dia 08 de junho ao catálogo do Disney+ e apresentará a personagem Kamala Khan (Iman Vellani), uma paquistanesa-americana de 16 anos que é fã super-heróis, principalmente da Capitã Marvel, e acaba recebendo poderes parecidos ao de sua heroína preferida.

A série é ainda um esquenta para The Marvels, que mostrará Kamala se unindo a Carol Danvers (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) nos cinemas.

