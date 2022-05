Ator de O Gambito da Rainha ficou surpreso com sucesso da série

O Gambito da Rainha é um dos maiores sucessos de audiência da Netflix, superando as expectativas até mesmo de seu elenco.

Thomas Brodie-Sangster, que interpreta Benny Watts na série, disse em entrevista ao The Guardian que ficou surpreso com a popularidade do programa:

“Acho que ninguém diria que um programa sobre xadrez faria tanto sucesso. É por isso que foi para a Netflix – era para ser um filme, mas ninguém queria fazê-lo. É xadrez. Ninguém vai assistir isso. Eventualmente, eles disseram: ‘OK, vamos fazer isso, mas faça disso uma série.'”

Assim que foi lançada, O Gambito da Rainha se transformou na série limitada mais assistida da Netflix e, além de sua grande audiência, também se deu muito bem nas premiações daquele ano.

A série é baseada no livro homônimo de Walter Tevis, de 1983, e conta com a estrela Anya-Taylor Joy no papel de Beth Harmon, uma prodígio do xadrez dos anos 60.

Após o sucesso de O Gambito da Rainha, Thomas Brodie-Sangster se prepara para a estreia Pistol, nova série do Hulu que estreia amanhã, 31 de maio.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.