Ator de Obi-Wan Kenobi não gosta de popular meme de Star Wars

Interpretar um personagem marcante é uma dádiva, mas as vezes se torna cansativo quando os fãs passam duas décadas te pedindo para dizer novamente a mesma fala que se tornou um meme na comunidade.

É assim que Ewan McGregor se sente em relação ao famoso “hello there”, dublado meramente como “olá”, que se transformou em um dos maiores memes do filme Star Wars III: A Vingança dos Sith, lançado em 2005 nos cinemas.

Agora que o astro de volta ao papel de Obi-Wan Kenobi para a série homônima do Disney+, ele revelou em entrevista recente à Capital FM que evita essa fala.

“As vezes solto um ‘olá’ [em particular]. Me pedem para dizer muito, e eu não gosto de dizer se estranhos e outras coisas me pedem na rua, porque eu acho isso estranho”, diz o ator.

Confira a entrevista logo abaixo:

Obi-Wan Kenobi estreia seus dois primeiros episódios no Disney+ nesta sexta-feira, 27 de maio, com Ewan McGregor de volta ao papel principal.

