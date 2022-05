Ator de Ozark revela se voltaria para 5ª temporada ou filme

Em entrevista com a Variety, o ator Jason Bateman respondeu se gostaria de voltar para uma quinta temporada ou um filme de Ozark.

Ele não apenas estrelou a série, mas também dirigiu vários de seus episódios.

“Eu adoraria retornar para qualquer ambiente de trabalho positivo, onde eu adoro as pessoas com as quais estou trabalhando e também adoro o que estamos criando.”

“É difícil manter algo que é prazeroso o tempo todo. Tivemos isso com Ozark.”

“Então, eu aceitaria voltar em um segundo. O que nós tínhamos não acontece com frequência.”

Ozark está agora disponível pela Netflix.

