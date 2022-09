Ator de Percy Jackson pode ter indicado o futuro da série

Até o momento, a série Percy Jackson e os Olimpianos só tem sua primeira temporada confirmada no Disney+. Porém, a série certamente tem planos maiores para o universo de Rick Riordan, que chegou a confirmar a ideia é adaptar um livro por temporada da série.

“É claro, primeiro temos que conseguir a aprovação para fazer temporadas futuras,” Riordan escreveu, “Agora, nós só temos luz verde para uma temporada, mas se vocês todos assistirem e gostarem, eu estou otimista de que conseguiremos aprovação para fazer mais.”

Mesmo com a aprovação pendente, parece que a 1ª temporada está sendo escrita com as próximas em mente. Em uma entrevista ao IMDb, o protagonista Walker Scobell brincou sobre como está sempre fazendo perguntas sobre os livros a Riordan.

“Eu fiz tipo, um milhão de perguntas sobre os livros[…] Eu acho que minha maior questão é como pronunciar Thalia e Castellan, porque é um grande debate no set. Todo mundo pronuncia diferente.”

O que a fala de Scobell pode indicar?

A brincadeira do garoto pode significar algo interessante sobre o set de Percy Jackson, Thalia é o nome da filha de Zeus que foi transformada em pinheiro. A personagem só tem uma participação maior a partir do final do segundo livro da saga, por mais que seu nome seja dito antes disso.

Agora, Castellan é o sobrenome do personagem Luke que deve ter uma participação importante na primeira temporada. Nos livros sabemos logo de cara que ele é filho do deus Hermes. Porém, o lado humano da sua família é mantido em segredo, a ponto de só descobrirmos seu sobrenome no quarto livro da saga.

Pode ser que já saberemos o sobrenome do personagem logo de cara, o que não seria um grande problema. Mas, por outro lado, isso também pode significar que conversas sobre as continuações são recorrentes nos sets da série.

Percy Jackson e os Olimpianos deve chegar ao Disney+ em 2024.

