Ator de Punho de Ferro também quer retornar ao MCU

A Marvel Studios está trazendo aos poucos os personagens de outras franquias para o seu universo compartilhado. E Finn Jones, que interpretou o Punho de Ferro nas séries da Netflix também quer seu espaço no MCU.

O trabalho de resgate de personagens na Marvel está cada vez mais presente nas produções do estúdio. Começou com a aparição do Matt Murdock de Charlie Cox em uma cena em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, depois o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio também foi resgatado da Netflix para a série do Gavião Arqueiro.

Além disso, o Professor Xavier da Fox também fez sua aparição com a participação especial de Patrick Stewart em Doutor Estranho 2.

Enquanto a Marvel prepara o retorno de outros personagens, o ator Finn Jones espera que sua versão do Punho de Ferro seja incluída nesse novo momento. Jones revelou ao ComicBook, que adoraria ver o retorno de seu personagem em uma série com o Luke Cage de Mike Colter.

“Eu adoraria continuar interpretando aquele personagem. Eu acho que tem bastante espaço para crescimento. Pessoalmente, eu gostaria de ver a reintrodução do personagem em algo como uma série para TV dos Heróis de Aluguel. Eu acho que seria a forma mais dinâmica e divertida de reintroduzir estes personagens. Eu amei trabalhar com Mike e eu amei a química entre Danny e Luke. Eu acho que é lugar criativo muito interessante que a série pode abordar. Eu adoraria pegar o manto novamente e continuar movendo esse personagem para frente, fazer o melhor Punho de Ferro que pode ter.”

O que são os Heróis de Aluguel?

Os Heróis de Aluguel são exatamente o que parecem ser, um grupo de personagens da Marvel que vendem suas habilidades para ajudar as pessoas. O grupo já foi liderado tanto pelo Punho de Ferro quanto por Luke Cage.

O grupo já teve vários membros interessantes, como Tocha Humana, Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Cavaleiro da Lua e a Mulher-Hulk. Alguns desses até já estão no MCU, ou tem sua chegada anunciada.

Uma saída interessante para a série poderia ser um grupo rotativo e mantendo a dupla de heróis urbanos da Netflix como protagonistas. Porém, ainda não temos informações sobre o retorno deles para as telas.

Você pode assistir a série do Punho de Ferro no Disney+.

