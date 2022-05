Ator de Round 6 diz que quer trabalhar em Hollywood

Lee Jung-jae, ator que se tornou mundialmente conhecido após dar vida ao protagonista Seong Gi-hun, da série Round 6, já está trilhando seus próximos passos.

O astro fez sua estreia como diretor através do filme thriller de espionagem Hunt, que chegou ao Festival de Cinema de Cannes nesta semana. Dirigido e estrelado por Lee, o longa coreano ambientado na década de 80 recebeu críticas respeitáveis.

Mas os planos de Lee Jung-jae vão ainda mais longe e, em entrevista em Cannes, ele disse que gostaria de trabalhar em Hollywood no futuro.

“Trabalhar em Hollywood definitivamente seria uma boa experiência para mim […] Se houvesse um bom ajuste para mim, um bom personagem, eu definitivamente gostaria de participar.”, diz o ator.

“Mas agora, sinto que o público global está querendo mais conteúdo coreano e programas de TV e filmes feitos na Coreia. Então, eu também trabalharia na Coreia com muito afinco. Eu posso parecer um pouco ganancioso, mas se houvesse um papel para mim em Hollywood, eu definitivamente gostaria de fazer isso também.”, finaliza Lee.

Lee Jung-jae se tornou o primeiro ator asiático a ganhar o Screen Actors Guild Award (SAGA) por Melhor Performance de Ator Masculino graças ao seu trabalho em Round 6, sucesso de audiência na Netflix.

