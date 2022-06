Ator de Round 6 responde a teorias de que amado personagem está vivo

Em entrevista com a Gold Derby, o ator Anupam Tripathi respondeu às teorias de que seu personagem em Round 6, Ali, ainda pode estar vivo.

Ali conquistou rapidamente o carinho dos fãs de Round 6, o que fez com que os espectadores se emocionassem com o destino do personagem.

“Eu tenho ouvido muito sobre isso. As pessoas amaram esse personagem, elas conseguiram criar uma conexão com ele.”

“Parece que esse personagem fez com que as pessoas ainda tivessem fé na humanidade. Eu li todas essas teorias, e acho que é uma situação engraçada.”

“As pessoas me querem de volta na segunda temporada. Eu apenas digo que temos que confiar na imaginação dos diretores e dos roteiristas.”

“Eu estou na mesma situação que todos os personagens que estão mortos. Vamos ver o que acontece em seguida.”

“Eu estou muito esperançoso por tudo. Vamos torcer por coisas boas”, concluiu o ator de Round 6, série que teve grande sucesso na Netflix.

Round 6 terá segunda temporada

Uma segunda temporada de Round 6 está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar para ser lançada.

Além de ter recebido elogios da crítica, a primeira temporada de Round 6 quebrou recordes de audiência na Netflix.

Round 6 está agora disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.