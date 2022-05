Ator de Sandman levou bronca por tentar imitar o Batman

O ator Tom Sturridge assume o papel de Morpheus em Sandman, uma adaptação dos quadrinhos de Neil Gaiman para a Netflix.

Acontece que o próprio Neil Gaiman está envolvido com a produção de Sandman, e ele sabe exatamente como Morpheus deveria ser apresentado.

Em entrevista com a Entertainment Weekly, Neil Gaiman disse que percebeu, inicialmente, que Tom Sturridge estava cometendo um erro básico ao interpretar Morpheus: a sua voz estava muito parecida com a do Batman.

O criador de Sandman, então, deu uma bronca no ator para que ele tentasse algo diferente como o personagem.

“Eu rosnei para ele e disse: ‘Pare de ser o Batman.’ Ele estava tentando ficar um pouco sussurrante”, disse Neil Gaiman.

Tom Sturridge acrescentou que a bronca aconteceu quando Sandman ainda estava em início de produção.

“Foi, literalmente, no meu primeiro dia nas gravações. Mas, o que ele me disse foi incrivelmente útil”, comentou o ator de Sandman.

Por enquanto, ainda não existe uma data de lançamento para Sandman, da Netflix.