Ator de Smallville critica a série e se arrepende

A série Smallville continua muito querida por muitos fãs, mas nem todos tiveram uma boa experiência com ela. O ator Sam Witwer, não teve vergonha de expressar sua decepção em relação à direção que os roteiristas tomaram na oitava temporada do programa, mas agora ele diz que se arrepende de criticar o enredo de Apocalipse.

Witwer se juntou a Tom Welling e o elenco de Smallville como Davis Bloome, um paramédico destinado a se tornar o inimigo do Superman, Apocalipse.

Continua depois da publicidade

Bloome luta para manter seu ser enquanto se transforma no monstro, mas acaba sendo libertado de seu alter ego por criptonita negra.

Infelizmente, Bloome prova que não é muito diferente de Apocalipse quando mata Jimmy em um ataque de raiva.

Ator de Smallville se arrependeu de criticar enredo de Apocalipse

Witwer expressou seu descontentamento com o fim de seu personagem, mas recentemente informou a Starburst que se arrepende de ter feito isso.

“Eu falei sobre como eu estava infeliz com a forma como aquele personagem terminou, e aquele nível de honestidade nas entrevistas na época, quando Smallville estava no ar, realmente não ajudou em nada”, disse o ator.

“O que você está fazendo trazer negatividade para um produto de entretenimento, que você quer que as pessoas gostem, você trabalhou duro para que as pessoas gostassem. Acho que minha honestidade talvez tenha sido um pouco desnecessária, porque, no geral, achei que o arco de Davis foi fantástico”, continuou.

Witwer pode ter questionado como os escritores de Smallville lidaram com o destino de Bloome, mas ele diz que está grato pela oportunidade de ter desempenhado o papel.

Mesmo assim, ele está longe de ser a única pessoa a criticar a forma como a série lida com o vilão. Muitos fãs do Superman discordaram da interpretação de Smallville de Apocalipse.

Atualmente, você pode assistir os episódios de Smallville na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.