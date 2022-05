Ator de Smallville posta importante foto de bastidores da série

Entre os atores de Smallville, o destaque certamente era Michael Rosenbaum, que interpretou Lex Luthor. O ator recebeu elogios pela seriedade com que se comprometeu ao papel, embora estivesse em uma série que claramente era voltada para um público jovem.

Até hoje, Lex Luthor ainda é o maior papel da carreira de Michael Rosenbaum. Por meio do Instagram, o ator compartilhou uma imagem de um dia muito importante nos bastidores da série.

A imagem em questão mostra o ator momentos depois de ter raspado a cabeça para interpretar Lex Luthor.

A foto foi tirada no dia 2 de março de 2001, quando começaram as gravações do primeiro episódio de Smallville, em Vancouver, no Canadá.

Confira abaixo a postagem de Michael Rosenbaum no Instagram.

Ator quase foi demitido de Smallville

Michael Rosenbaum quase foi demitido de Smallville logo no começo da série. O ator interpretou Lex Luthor.

Em uma entrevista recente ao Yahoo!, o ator relembrou uma cena que ele acreditava que não seria capaz de concluir. Ao entrar em pânico, crescia o sentimento de que ele seria demitido bem no começo da série.

Foi o momento em que Lex Luthor e Clark Kent se cruzaram pela primeira vez. Na cena, Lex Luthor e Clark Kent acabam em um rio após Lex acidentalmente colidir com Clark com seu carro. Lex quase se afoga, apenas para Clark o salvar, iniciando uma amizade.

A cena assustou Michael Rosenbaum. Foi necessário um pouco de esforço para concluí-la.

“Gravamos em um grande tanque em Vancouver. Foi um momento terrível para mim, honestamente”, disse o ator de Smallville sobre a cena.

“Eles me colocaram em um tanque a 3,5 metros de profundidade em um carro, com pesos em mim. Fico arrepiado só de pensar nisso.”

O ator nadava constantemente para a superfície devido à intensidade da cena. Em uma conversa com o colega Tom Welling na época, o intérprete de Lex Luthor expressou o medo de ser demitido.

“Eu disse: ‘Vão me demitir, eu não consigo fazer essa cena. É minha primeira série e estou estragando tudo.’”

Depois que o ator de Smallville finalmente conseguiu gravar a cena, ele ficou maravilhado com o resultado.

“Foi um momento especial”, comentou.

“Vi o resultado quando assisti ao primeiro episódio. Veio o sentimento de que eu era parte de algo muito especial pela primeira vez.”

Smallville está agora disponível pela HBO Max.