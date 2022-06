Ator de Stranger Things 4 pode ter entregado destino de Eddie na Parte 2

Eddie Munsun, líder do Hellfire Club e mestre de D&D, é ainda o novo personagem de Stranger Things que conquistou o coração do público no volume um da quarta temporada da série.

Os fãs temem o que pode acontecer com o personagem no futuro de Stranger Things e, embora nada esteja confirmado até o momento, parece que Eddie pode sobreviver ao segundo volume da quarta temporada.

Continua depois da publicidade

O que sustenta essa teoria é um desejo de seu ator, Joseph Quinn, revelado ao site Inverse.

Na entrevista, o astro menciona que ainda não conseguiu gravar nada com o ator Charlie Heaton, já que Eddie e Jonathan estão em cidades diferentes na quarta temporada, mas ele espera que na quinta fase da série esse encontro aconteça: “Estamos pressionando para a próxima temporada”, diz Quinn.

Sendo assim, é esperado (mas não confirmado) que o personagem sobreviva aos eventos de Stranger Things 4 – Volume 2, que chega no dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.