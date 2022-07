Ator de Stranger Things indica previsão de estreia da 5ª temporada

Em entrevista com a GQ, o ator David Harbour indicou que a quinta temporada de Stranger Things pode ser lançada pela Netflix em algum momento de 2024.

As gravações para a próxima temporada ainda não começaram. Isso está previsto para acontecer apenas em 2023.

“Acho que começaremos as gravações no ano que vem. Eles ainda estão terminando de escrever a próxima temporada e, depois, terão que preparar algumas outras coisas, então é o que nós esperamos.”

“Acho que esse é o nosso plano. Então, o lançamento provavelmente aconteceria em 2024, com base no nosso histórico.”

Série de grande sucesso

A quinta temporada de Stranger Things será a última. A série é um dos maiores sucessos da história da Netflix.

É possível que Stranger Things ganhe séries derivadas no futuro. No entanto, ainda não existem planos oficiais para isso na gigante do streaming.

Stranger Things está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.