Ator de Stranger Things presta linda homenagem a Winona Ryder

Hopper e Joyce finalmente se reencontraram no episódio final de Stranger Things 4 – Volume 1, e não é só o coração dos fãs que ficou quentinho com a cena em questão.

Em seu perfil no Instagram, o ator David Harbour postou uma foto abraçando sua co-estrela de Stranger Things, Winona Ryder, e escreveu uma legenda muito fofa reconhecendo os valores da personagem e da grande atriz por trás dela.

“O coração pulsante vital por trás de cada temporada de ST é o desempenho impressionante de Joyce e Winona Ryder nos últimos 7 anos. Joyce salvará seu filho, todas as crianças de Hawkins, seu velho amigo Hopper e o magnetismo fulminante de seus imãs de geladeira.”, escreve o ator.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

