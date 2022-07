Ator de Stranger Things revela situação embaraçosa

O astro de Stranger Things, Joseph Quinn, revelou uma situação embaraçosa que ele passou antes de chegar para um programa nos Estados Unidos.

Durante participação no programa de Jimmy Fallon, Quinn disse ter sido detido no aeroporto após um desentendimento com a Imigração do país (via Collider).

Mesmo tendo citado o nome de Fallon, e dito que iria participar do programa do apresentador de televisão

“Eu fui levado, eu acho que você poderia chamar de mais uma masmorra. E me pediram para esperar lá por cerca de 20 minutos e então fui chamado a esta mesa onde alguém me perguntou: ‘O que você está fazendo nos Estados Unidos, senhor?'”, disse Quinn.

“Eu disse: ‘Na verdade, estou aqui para conhecer Jimmy Fallon no ‘The Tonight Show’. E ele não acreditou em mim”, concluiu o astro.

No entanto, ele conseguiu chegar a tempo no programa após um segundo oficial revelar que ele era Eddie Munson de Stranger Things, série da Netflix.

“Ele disse: ‘Deixe Eddie em paz!’. E então [o colega] disse: ‘É o Eddie de Stranger Things’. O oficial que me deteve falou: ‘Você é Eddie Munson?’”, comentou o ator.

O oficial ainda chegou a perguntar ao ator se ele voltaria para a segunda temporada, mas o astro acabou não sabendo responder.

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas de Stranger Things.

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

