Ator de Stranger Things teve ataques de pânico durante filmagens da série

Finn Wolfhard, o Mike Wheeler de Stranger Things, falou sobre a carreira e comentou sobre o impacto que a fama teve em sua adolescência durante entrevista à GQ.

O ator, que começou a se tornar famoso aos 13 anos graças a Stranger Things, disse que na época estava lidando bem com a fama e “não queria falar sobre nada” porque “não tinha tempo, ou pelos menos a gente [elenco] sentia que não tinha tempo na época”.

Mas então, aos 15 ou 16 anos, Wolfhard disse que começou a ter ataques de pânico rotineiros.

“Todo mundo estava tipo, ‘Olhe para ele, ele está bem. Ele está se divertindo muito’”, continuou. “Mas, na realidade, eu provavelmente também estava me desenvolvendo e as coisas estavam acontecendo em meu cérebro e as ansiedades estavam se formando e coisas que eu não sabia que tinha que enterrar por causa de como me sentia no trabalho”, acrescentou.

Mais recentemente, o ator de 20 anos disse que também teve um ataque de pânico durante as filmagens do longa When You Finish Saving the World.

“Eu estava tão tenso e nervoso com isso porque pensei: ‘Este é o primeiro filme [que estou fazendo] como adulto’”, lembrou.

Reta final de Stranger Things

Finn Wolfhard também falou brevemente sobre a 5ª e última temporada de Stranger Things, cujas filmagens começam entre março e junho.

Ele afirmou: “Vai ser uma loucura terminar [a série]. Vai ser incrível, mas vai ser uma loucura”.

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. Até o momento, não há informações sobre trama ou data de estreia.

