Ator de The Big Bang Theory quase interpretou Barney em How I Met Your Mother

É difícil imaginar outro ator além de Neil Patrick Harris como Barney Stinson em How I Met Your Mother. Curiosamente, um astro de The Big Bang Theory quase interpretou o personagem da sitcom.

Barney se torna um marco em How I Met Your Mother e recebe uma refrescante mudança de personalidade, revelando sua profundidade oculta quando se apaixona profundamente por Robin (Cobie Smulders).

A recepção dos fãs do personagem de Barney tem sido notavelmente divisiva, considerando seus traços tóxicos e comentários ofensivos.

No Reddit, os fãs citaram cenas específicas que os fizeram detestar o complicado personagem, enquanto outros encontraram instâncias comoventes refletindo sua natureza multifacetada.

Surpreendentemente, outra estrela de sitcom de televisão fez um teste para Barney, o que resultaria em uma versão muito diferente de How I Met Your Mother.

Ator de The Big Bang Theory fez teste para ser Barney

Enquanto os papéis de Sheldon Cooper e Barney Stinson não poderiam ser mais diferentes, o ator por trás de Sheldon compartilhou uma história engraçada.

Em The Late Late Show with James Corden, Jim Parsons falou sobre seus testes para outros papéis além de Sheldon e revelou ter concorrido o papel de Barney.

“A coisa engraçada sobre isso é que eu fiz o teste para interpretar Barney e senti que estava muito errado para isso, e quase saí correndo da sala depois que fiz o teste”, lembrou Parsons.

Ele então elogiou Neil Patrick Harris, que conseguiu o show e admitiu que era mais adequado para o papel. Parsons também derrubou a teoria dos fãs que ele acha interessante, mas falsa.

A teoria dos fãs sugere que Sheldon Cooper é realmente Barney Stinson de How I Met Your Mother de um mundo oposto.

O raciocínio para essa ideia vem do fato de que eles são totalmente diferentes de um jeito Bizarro (o homólogo do mal do Superman). Em outras palavras, Sheldon seria o inverso de Barney.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

