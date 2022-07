Ator de The Walking Dead diz que seria uma fraude se voltasse para a série

Atualmente, The Walking Dead se prepara para lançar a reta final de sua 11ª (e última) temporada. Espectadores mal podem esperar para conferir as participações especiais dos episódios inéditos. No entanto, em uma entrevista recente, um dos mais populares astros da série jogou um balde de água fria nas expectativas dos fãs.

Em uma entrevista ao podcast de um famoso apresentador americano, um querido ator de The Walking Dead afirmou que se tornaria “uma fraude” caso aceitasse retornar para a série.

Ao todo, a 11ª temporada de The Walking Dead terá 24 episódios. Até o momento, 16 já foram exibidos. Os novos capítulos receberam grandes elogios, tanto do público quanto da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a Parte 1 do 11º ano garantiu 83% de aprovação.

Explicamos abaixo por que um dos atores mais queridos de The Walking Dead se recusa a retornar à série; confira.

Confirmado: Steven Yeun não volta para The Walking Dead

Nas primeiras temporadas de The Walking Dead, Steven Yeun fez o maior sucesso como Glenn Rhee.

Assim como sua contraparte nas HQs, Glenn encontrou seu destino nas mãos de Negan. Na estreia da 7ª temporada, o personagem de Steven Yeun se torna uma das vítimas de Lucille – o sanguinário bastão de Negan.

A morte de Glenn causou um impacto indiscutível em The Walking Dead, principalmente na trama de sua esposa Maggie, interpretada por Lauren Cohan.

Desde sua despedida em The Walking Dead, Steven Yeun tem atuado em aclamados projetos de Hollywood.

Por sua performance no drama Minari: Em Busca da Felicidade, lançado em 2020, Yeun foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

Em uma entrevista ao podcast de Conan O’Brien, Steven Yeun discutiu sua experiência em The Walking Dead e falou sobre uma possível volta ao universo da série.

“Às vezes, as pessoas me perguntam: ‘Cara, não seria legal atuar em um filme sobre a origem do Glenn?’ E fico tipo: ‘Não, seria horrível!’ Isso foi há tanto tempo… Já sou outra pessoa. Não acho que posso voltar”, comentou o ator.

Com a declaração, Steven Yeun acabou com as expectativas dos fãs sobre um potencial retorno.

“Uma voz na minha cabeça diz: ‘Se você voltar, você é uma fraude’. Então não, eu não voltaria. Fico desconfortável só de pensar”, revelou Yeun.

O ator também se disse “agradecido” pelo fato da morte de Glenn ter sido mostrada de maneira explícita.

“Foi uma bênção. A porta está completamente fechada. Não é como se estivesse com uma fresta entreaberta. Está trancada e barricada”, comentou o ator.

Atualmente, Steven Yeun se prepara para lançar o filme de terror Não, Não Olhe!, de Jordan Peele (o criador de Corra! e Nós). O longa chega aos cinemas americano em 22 de julho.

Você pode conferir todas as temporadas de The Walking Dead na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

