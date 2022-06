Ator de vilão da Marvel quer retornar em mais filmes e séries do MCU

Wyatt Russell interpretou John Walker, o Agente Americano, em Falcão e o Soldado Invernal. Ele parece estar disposto a aparecer em mais séries e filmes do Universo Cinematográfico Marvel.

Russell refletiu sobre sua experiência em Falcão e o Soldado Invernal, que recentemente foi citada em Cavaleiro da Lua. Ele também revelou que está disposto a retornar ao personagem de John Walker no futuro.

“Eu realmente gosto de interpretar o personagem e minha experiência trabalhando com a Marvel foi inacreditável e colaborativa, trabalhando com Anthony Mackie e Sebastian Stan e Kari Skogland”, disse Russell (via ScreenRant).

“As equipes que eles têm lá são inacreditáveis, é por isso que eles fazem grandes coisas. Então, sempre que tenho a oportunidade ou ouço sobre a chance de reprisar um personagem ou trabalhar para a Marvel novamente, é muito emocionante porque as pessoas são maravilhosas. Então, espero que eu consiga fazer isso de novo. Veremos”, continuou o astro de Falcão e o Soldado Invernal.

