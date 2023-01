Ator de Você revela que cena icônica seria muito mais nojenta

A 4ª temporada de Você está prestes a estrear na plataforma, chegando à Netflix em 9 de fevereiro. Em meio à divulgação da série, o astro Penn Badgley, intérprete do protagonista Joe, revelou uma interessante curiosidade sobre uma das cenas mais icônicas da produção, que seria bem mais nojenta em sua concepção original.

“Ano novo, país novo, vida nova… mas ainda assim o passado de Joe está de volta para assombrá-lo”, afirma a sinopse da 4ª temporada de Você.

O elenco da série, como citamos anteriormente, é liderado por Penn Badgley, de Gossip Girl. Tati Gabrielle, de O Mundo Sombrio de Sabrina, também integra o elenco do quarto ano de Você.

Revelamos abaixo tudo que Penn Badgley contou sobre uma das cenas mais memoráveis de Você; confira!

Cena de Joe teria sido bem mais bizarra em Você

Na divulgação da 4ª temporada de Você, Penn Badgley bateu um papo com o Team Coco, o império midiático de Conan O’Brien.

Durante a entrevista, o astro de Você abordou uma das cenas mais memoráveis da 1ª temporada – na qual Joe se masturba em plena esquina observando Beck – a personagem de Elizabeth Lail – em sua janela.

O ator falou sobre a natureza “desconfortável” da cena, além do fato dela ter sido criada para caracterizar Joe como “a pior pessoa possível”.

É por isso que, durante toda a cena, Penn Badgley surge com os olhos bem abertos, quase sem piscar.

“A intenção não era me distanciar dos aspectos mais horríveis desse personagem. Como havíamos dito, é difícil não glamourizar qualquer coisa que aparece em frente às câmeras. Então, prestei muita atenção nisso”, comentou o ator.

A escolha do astro, de não piscar como o sinistro Joe Goldberg, porém, não foi aprovada pelo diretor da série.

“Eu estava com os olhos abertos e me mexendo bem devagar. Na hora, tudo que eu pensava era o seguinte: ‘Vou me movimentar bem lentamente e, definitivamente, não vou piscar”. Mas em dado momento, ele (o diretor Lee Krieger) se aproximou, tentando ser muito gentil, e disse: ‘Acho que, em algum momento, você precisará fechar os olhos, entende?”, explicou o astro.

Ou seja: na concepção original de Você, a cena que mostra Joe se masturbando seria ainda mais bizarra. Afinal de contas, o personagem se comportaria, basicamente, como uma figura não-humana.

Em outra entrevista de divulgação da 4ª temporada de Você, Penn Badgley afirmou que o quarto ano será “bem diferente” dos episódios anteriores.

“O tom é semelhante, mas o que muda é o formato. Estamos usando um formato bem diferente. É aí, é quase como se estivéssemos mudando um pouco o gênero. E eu acho que isso funciona perfeitamente”, afirmou o ator.

A 4ª temporada de Você estreia na Netflix em 9 de fevereiro. Veja abaixo o trailer!

