Ator diz que Stranger Things 4 foi “brutal” para Hopper

Stranger Things 4 foi a temporada mais pesada do sucesso da Netflix até agora, especialmente para o personagem Jim Hopper.

Nesta quinta-feira (09), durante o evento on-line e pré-gravado Geeked Week, o ator David Harbour explicou a paricipação “brutal” de Hopper.

Continua depois da publicidade

“É uma temporada brutal. Quero dizer, foi brutal fisicamente e também foi meio brutal emocionalmente. Hopper vai para um lugar mais escuro, eu acho, então já o vimos. Certamente na prisão quando descobrirmos exatamente o que aconteceu com Sara e com sua vida antes. Esse tipo de momento sombrio e parado de desesperança para ele. Mas então ele fica revigorado quando dois de seus amigos vêm para a Rússia para ajudá-lo.”, diz o ator.

Stranger Things 4 – Volume 1 finalmente mostrou como Hopper sobreviveu à explosão no portal do Mundo Invertido e o que ele tem feito na prisão russa desde então, enquanto Joyce (Winona Ryder) planejava seu resgate.

tentou rastejar para longe, foi recebido por soldados russos que o levaram para uma prisão fria e implacável na Rússia.

Surpreendentemente, Hopper passou quase toda a quarta temporada, volume um nesta prisão, trabalhando, sendo espancado e torturado por informações. Joyce se uniu a Murray (Brett Gelman) para resgatá-lo, resolvendo pistas, escapando da captura, pilotando um avião e aprendendo em quem confiar e em quem não confiar para chegar até ele.

O público também aprendeu a história comovente de Sara, filha de Hopper, que morreu de um tumor. Ele revela que acredita ser o culpado por estar na divisão responsável pela preparação do desfolhante Agente Laranja. Em sua mente, a exposição indireta a produtos químicos tóxicos foi a causa da doença de sua filha que acabou com seu casamento. Coisas realmente de partir o coração.

A Netflix Geeked Week também ofereceu mais conteúdo de Stranger Things 4, incluindo um teaser trailer para o volume dois que promete uma conclusão repleta de ação. No final do volume 1, Hopper e Joyce estão reunidos, mas o monstro Vecna ​​ainda ameaça atormentar e matar qualquer um que ele possa infectar, e cabe às crianças de Hawkins encontrar uma maneira de derrotá-lo.

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.