Ator que viveu Lex Luthor em Smallville quer interpretar o vilão no cinema

Um dos astro de Smallville, Michael Rosenbaum, que viveu Lex Luthor na série, revelou que gostaria de voltar a viver o grande vilão do Superman, mas no cinema.

Com as mudanças recentes envolvendo Henry Cavill deixando o papel do Homem de Aço, a DC pode também mudar o intérprete de Luthor.

O vilão foi interpretado por Jesse Eisenberg em Batman vs Superman: A Origem da Justiça e Liga da Justiça, e depois ficou fora dos projetos do estúdio.

A vaga para interpretar o personagem está aberta, e Rosenbaum revelou interesse em retornar para o vilão em um novo filme do Superman (via ScreenRant).

“Espero estar na corrida. Quer dizer, eu joguei com ele por sete anos. A menos que vocês tenham um problema com isso”, disse ele.

Michael Rosenbaum como Lex Luthor

Os astros de Lex Luthor mais conhecidos

Lex Luthor é o maior inimigo do Superman entre todos os outros. Embora haja Bizarro, Darkseid ou Brainiac, Luthor é para o Escoteiro o que o Coringa é para o Batman.

Ao longo de sua história no cinema e na TV, o vilão foi interpretado por diversos atores, e ficou mais conhecido na pele de Gene Hackman. O astro viveu o personagem na quadrilogia Superman, estrelada por Christopher Reeve.

Depois de algum tempo, Rosenbaum interpretou Luthor na série Smallville, e em Superman: O Retorno, Kevin Spacey deu vida ao vilão.

Mais recentemente, nos filmes da DC, Eisenberg viveu Luthor. O ator revelou estar interessado em retornar ao papel, mas o estúdio parece considerar uma troca.

Por fim, Jon Cryer, conhecido por Two and a Half Men, interpretou Lex Luthor na série Supergirl e no crossover Crise nas Infinitas Terras.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre o novo filme do Superman que está sendo escrito por James Gunn, líder da DC Studios.

