Ator quer voltar a Stranger Things, mesmo após seu personagem morrer

Stranger Things já trouxe a despedida de diversos queridos personagens, como Bob, Alexei e, é claro, Eddie Munson. Um personagem detestado por muitos, contudo, também foi embora na quarta temporada: o Dr. Martin Brenner.

Matt Modine, que interpretou o personagem, tem esperanças de que poderá voltar, de alguma forma, para o ano derradeiro do seriado.

“Eu amo Millie Bobby Brown, eu amo [os criadores] os irmãos Duffer e [o produtor] Shawn Levy e foi um show tão maravilhoso para ir trabalhar, foi divertido todos os dias que eu trabalhei no show”, disse Modine ao RadioTimes.

Modine acrescentou que espera o retorno do vilão na temporada final da série.

“Espero que haja alguma maneira de ressuscitar o Dr. Brenner e colocá-lo na quinta temporada, porque seria maravilhoso fazer parte da última temporada”, continuou o ator. “Bem, nós realmente não o vimos morto – ele estava apenas deitado lá na terra. Ele sobreviveu ao Demogorgon, ele sobreviveu a Vecna no episódio 1 da 4ª temporada”.

Stranger Things precisa acabar, diz ator

Stranger Things colocou David Harbour no mapa. Agora, no entanto, o ator acredita que está na hora da série da Netflix acabar.

Ainda não tendo filmado a temporada final do seriado de sucesso, e com inúmeros outros projetos em andamento, Harbour admitiu que tem um ano ocupado pela frente, mas está ansioso para acabar com Stranger Things.

“Já estou me sentindo exausto”, disse ele ao Discussing Film. “Sinto que preciso de um cochilo. Só de pensar neste ano, vai ser uma loucura. Não é nada como eu já fiz antes”.

“Você sabe, Stranger Things precisa acabar. Temos que seguir em frente porque as crianças estão crescendo, temos que filmar esse negócio!”.

Harbour também disse que quando Stranger Things começou, ele “nunca queria que terminasse”.

No entanto, depois de várias temporadas, ele explicou que agora se sente diferente e, em vez disso, está ansioso para passar para novos projetos.

“Agora já se passaram quase nove anos desde que filmamos a primeira temporada, e acho que é hora de terminar”, acrescentou o ator. “Mas é, claro, muito agridoce.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.