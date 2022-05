Ator recusou papel em The Boys por causa de The Walking Dead

Em entrevista com a Entertainment Weekly, o produtor Eric Kripke disse que o ator Jeffrey Dean Morgan teve que recusar um papel em The Boys por causa do seu compromisso com Isle of the Dead, uma nova série derivada de The Walking Dead.

O novo projeto fará com que o ator permaneça ocupado por muito tempo. No universo de The Walking Dead, ele interpreta Negan.

“Nós perguntamos se ele estava disponível. É triste, mas estou feliz por ele. Ele será o protagonista, junto com Lauren Cohan, da nova série derivada de The Walking Dead.”

“Nós tínhamos o papel perfeito para ele. A primeira coisa que eu perguntei foi se ele estava disponível”, disse o produtor de The Boys.

Vale lembrar que Eric Kripke e Jeffrey Dean Morgan trabalharam juntos em Supernatural. Nessa série, o ator interpretou John Winchester.

A terceira temporada de The Boys será lançada no Amazon Prime Video em 3 de junho.

