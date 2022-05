Ator responde às reclamações dos fãs de Stranger Things 4 sobre seu personagem

A 4ª temporada de Stranger Things faz um ótimo trabalho ao trazer desenvolvimentos chocantes para a trama de (quase) todos os personagens. Porém, muitos fãs ficaram decepcionados com a condução da história de Jonathan Byers, interpretado por Charlie Heaton. Em uma entrevista recente, o ator respondeu às críticas dos espectadores da Netflix..

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix..

Junto com o britânico Charlie Heaton, todo o elenco principal de Stranger Things retorna na 4ª temporada. A série conta com atores como Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper).

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Stranger Things precisam saber sobre as críticas à trama de Jonathan e a resposta de Charlie Heaton.

Por que os fãs de Stranger Things desaprovam a trama de Jonathan?

Nas redes sociais, fãs de Stranger Things reclamaram da redução da importância de Jonathan, Will e Mike nos episódios da 4ª temporada.

“Eu realmente não entendo. A 4ª temporada de Stranger Things é ótima, mas por que Mike, Will e Jonathan não fazem nada?”, comentou um espectador.

A opinião foi ecoada em diversos comentários no Twitter. Para muitos fãs, Stranger Things falha em aproveitar o potencial de Will e Jonathan.

“O Mike até que tem algumas coisas para fazer. Agora, o Jonathan e o Will foram completamente jogados para escanteio”, opinou outro fã.

Na 4ª temporada, Stranger Things volta os holofotes para novos personagens e figuras pouco conhecidas. A decisão desagradou parte dos fãs.

“Essa temporada é realmente decepcionante. Eles se esqueceram dos protagonistas para dar longos e tediosos monólogos aos novos personagens. Will e Jonathan não tiveram qualquer trama! Onde eles estão?”, questionou um assinante da Netflix.

A resposta de Charlie Heaton sobre as críticas à Stranger Things 4

Em uma entrevista recente, Charlie Heaton falou sobre a trama de Jonathan na 4ª temporada de Stranger Things e respondeu às reclamações do público.

Durante um papo com uma revista americana, Heaton foi perguntado sobre a “diminuição da importância de Jonathan”.

“Eu sei por que você está me perguntando isso. Já vi em alguns fóruns da internet o pessoal questionar ‘o que aconteceu com esse personagem?’. Mas obviamente, Stranger Things é um esforço coletivo. Em todas as temporadas, eles trazem maravilhosos novos personagens, e levam a história para lugares diferentes”, comentou o ator.

O ator também afirmou estar animado com a progressão da história e as referências da 4ª temporada.

“A trama de Hawkins na 4ª temporada parece ter saído diretamente de A Hora do Pesadelo. É realmente interessante ver a série caminhando para essa direção”, explicou Heaton.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things já está na Netflix. Os próximos episódios estreiam em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.