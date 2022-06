Ator sobre final de Stranger Things 4: “Carnificina”

Fãs da Netflix mal podem esperar pela estreia da reta final de Stranger Things 4. Após o final bombástico da Parte 1, os espectadores começaram a especular sobre o destino de Eleven, Vecna e os outros personagens. Em uma entrevista recente, um dos atores da série descreveu o desfecho da 4ª temporada com uma única palavra: carnificina.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

Dividida em duas partes, a 4ª temporada de Stranger Things conta com reforços de peso no elenco. Entre eles, destacam-se os atores Joseph Quinn (Eddie Munson), Jamie Campbell Bower (Henry Creel), Tom Wlaschiha (Dmitri) e Grace Van Dien (Chrissy).

Revelamos abaixo tudo que um dos astros de Stranger Things falou sobre o desfecho da 4ª temporada; confira (e prepare-se!).

Final de Stranger Things 4 será assustador e violento

Na 4ª temporada de Stranger Things, o britânico Joseph Quinn interpreta o metaleiro Eddie Munson.

Muitos fãs não sabem, mas o personagem é inspirado em uma trágica figura da vida real.

Graças à excelente performance de Quinn, Eddie não demorou para se tornar um dos personagens mais populares da 4ª temporada de Stranger Things.

Em uma entrevista recente a um jornal da Inglaterra, Joseph Quinn discutiu o desfecho de Stranger Things 4.

De acordo com o ator, os fãs devem se preparar, já que o final será o mais chocante até agora.

“Todas as sementes que plantamos começarão a dar frutos. Será uma carnificina”, comentou o ator.

No papo com a imprensa, o ator evitou divulgar mais detalhes sobre os próximos episódios na Netflix.

“Eles sequestraram a minha família, e se eu revelar spoilers, nunca os verei novamente!”, brincou o astro.

Joseph Quinn também falou sobre seu possível retorno na 5ª temporada de Stranger Things – que representará a conclusão da série.

“Ficarei furioso se eles não me chamarem de volta!”, comentou o ator.

Os próximos episódios, segundo Joseph Quinn, também devem trazer desenvolvimentos chocantes para a trama de Vecna.

“Vocês sabem que o final tem 2 horas e meia, certo? Terminar com esse monstro, com um episódio do tamanho de um filme, é realmente ousado”, sugeriu Quinn.

Além de interpretar Eddie Munson em Stranger Things, Joseph Quinn é famoso por sua performance como Koner em Game of Thrones, Enjolras na adaptação de Les Misérables da BBC One e Tsarevich Pavel na série histórica Catarina, A Grande, da HBO.

A Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 1 de julho. Veja abaixo o trailer.

