Ator teve experiência perturbadora com Vecna no set de Stranger Things

Um dos astros de Stranger Things teve experiência perturbadora com Vecna no set da série.

Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin, revelou que teve um primeiro encontro estranho com Jamie Cambpell Bower como Vecna.

Ele estava esperando na fila da cabine de fotos 360º, usada para capturar as semelhanças dos atores para fotos de efeitos digitais posteriores, quando teve de ficar perto de Bower na fantasia no vilão (via ComicBook).

“Eu vi Vecna ​​sentado lá e olhei para ele e fiquei tipo: ‘Oi. É ótimo ver você.’ Eu não o via desde a leitura da mesa”, disse.

Matarazzo ainda revelou que Bower estava fantasiado de Vecna e usando uma calça de moletom, com pés para cima.

“Ele estava tem uma cadeira de gramado, pés para cima e meio vestido com roupas do Vecna. É perturbador e apenas maluco, sim”, brincou o astro no programa The Tonight Show com Jimmy Fallon.

Por sorte, o personagem de Matarazzo sabe como derrotar Vecna, após seu segredo ter sido descoberto.

Stranger Things estreia 4ª temporada em maio

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

