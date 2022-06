Atores da Netflix morrem em acidente de carro

Após acidente de carro, dois atores de série da Netflix morreram na quinta-feira (16).

Segundo informações do The Washington Post, o elenco da série O Escolhido se envolveu em um acidente de carro, no México, matando dois atores.

Continua depois da publicidade

A van caiu perto de Mulege, na península de Baja California Sur. Os atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar morreram no acidente. Outros seis membros do elenco e da equipe ficaram feridos.

O Escolhido estava sendo filmada no México, em uma área próxima Santa Rosalia, cidade do país.

Não há maiores informações sobre o estado dos feridos.

Sobre a série

A série é uma adaptação dos quadrinhos de Mark Millar e Peter Gross, criada por Raphael Draccon e Carolina Munhóz. De acordo com as chamadas de elenco, a série está sendo gravada por uma produtora independente.

“Um menino de 12 anos descobre que é o Jesus Cristo retornado, destinado a salvar a humanidade. Baseado na série de quadrinhos de Mark Millar e Peter Gross”, diz a descrição.

O elenco principal conta com Renan Tenca, Palomar Bernardi, Pedro Caetano, Gutto Szuster, e Mariano Martins.

As duas primeiras temporadas de O Escolhido estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira