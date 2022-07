Atores de Batman vão se reunir em série do Prime Video

De acordo com a Variety, Paul Dano e John Turturro estarão em Mr. and Mrs. Smith, uma nova série do Amazon Prime Video.

Outra novidade no elenco é Michaela Coel, de I May Destroy You. A atriz também estará em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2).

Continua depois da publicidade

O que é curioso é ver que Paul Dano e John Turturro estarão juntos em um projeto novamente pouco tempo depois de terem aparecido em Batman, com Robert Pattinson.

Juntos de novo após Batman

No blockbuster, Paul Dano interpretou o vilão Charada. Já John Turturro deu vida ao mafioso Carmine Falcone.

Ambos receberam elogios por seus trabalhos em Batman, especialmente Paul Dano como Charada. No entanto, eles não chegaram a ter uma cena juntos no longa-metragem.

Os protagonistas de Mr. and Mrs. Smith serão Donald Glover e Maya Erskine. Originalmente, a protagonista feminina seria Phoebe Waller-Bridge, mas ela acabou deixando o projeto por diferenças criativas.

Ainda não há data de lançamento para Mr. and Mrs. Smith, do Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.