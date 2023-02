Atores de How I Met Your Mother se reencontram após fim da série; veja

Josh Radnor e Alyson Hannigan, astros de How I Met Your Mother, se reencontraram quase 10 anos após o fim da série.

Radnor postou em seu Instagram uma foto ao lado da ex-colega de elenco com a legenda:

Continua depois da publicidade

“Bem, olha com quem eu almocei hoje!! Ninguém menos que a própria @alysonhannigan! Foi delicioso. Tão fofo se reconectar e falar sobre todas as coisas. E seu suéter apenas aumentou o esplendor. Eu amo essa garota para sempre”.

How I Met Your Mother é uma série de comédia que ficou ao ar entre 2005 e 2014 e teve nove temporadas.

No ano passado, a sitcom gerou uma derivada, How I Met Your Father, que atualmente está em sua 2ª temporada.

Ambas as séries são exibidas no Brasil pelo Star+.

Veja a reunião dos atores:

Mais sobre How I Met Your Father

“Em um futuro próximo, Sophie está contando a seu filho a história de como ela conheceu seu pai: uma história que nos leva de volta ao presente, onde Sophie e seu grupo de amigos unidos estão no meio de descobrir quem eles são, o que eles querem sair da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas,” diz a sinopse oficial.

A série derivada de How I Met Your Mother foi criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

O elenco conta com Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, entre outros nomes.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.