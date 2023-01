Atriz compara zumbis de The Last of Us com os de Game of Thrones

A série The Last of Us, adaptação do jogo da PlayStation, é muito aguardada pelo público, e a atriz do seriado fez questão de comparar os zumbis de The Last of Us com os de Game of Thrones.

Em recente entrevista, Bella Ramsey e Pedro Pascal comentaram sobre alguns detalhes da nova série da HBO Max.

Ramsey e Pascal estiveram em Game of Thrones, com a atriz interpretando Lyanna. Ela relembrou da morte de sua personagem, e comentou que tudo foi em tela verde. No entanto, em The Last of Us, ela era perseguida por atores reais (via ScreenRant).

“Eu nunca tive muito contato com os Caminhantes Brancos. Fui morta por um gigante dos Caminhantes Brancos, mas o matei ao mesmo tempo”, disse ela. “Mas isso foi tudo tela verde para mim. Em Game of Thrones, eu estava em uma enorme garra verde de 6 metros. Considerando que The Last of Us foi muito envolvente.”

“Estávamos sendo perseguidos por atores reais”, comentou Pascal.

“Sim! Atores aterrorizantes que trabalharam com um treinador de movimento para diminuir o movimento e os tiques. Sim, foi muito assustador”, disse a atriz.

Qual a diferença dos zumbis de The Last of Us e Game of Thrones?

The Last of Us não usa os zumbis tradicionais, mas sim, pessoas infectadas pelo fungo Cordyceps, que controlam os humanos após adentrar no cérebro.

Chamados de infectados, os humanos que tiveram contato com o fungo passam por um desenvolvimento, desde os perseguidores até os vermes. Este último é o estágio avançado da doença.

Já Game of Thrones usa mais o tradicionalismo para seus zumbis. Os Caminhantes Brancos são uma raça de ex-humanos de gelo, que usam magia para transformar os mortos em wights. A estética é mais parecida de um zumbi comum, embora seja mais esquelética e o corpo envolto em gelo.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

