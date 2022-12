Atriz confirma personagem LGBT em The Witcher: Blood Origin

Alerta de spoiler

A série The Witcher: Blood Origin, derivada de The Witcher, é uma das principais estreias da Netflix em dezembro. Expandindo a franquia liderada por Henry Cavill, uma das atrizes do spin-off, Francesca Mills, confirmou que sua personagem é LGBT.

Mills interpreta Meldof, uma anã que quer vingança após a morte de Gwen, personagem com quem teve um relacionamento.

Em entrevista ao Digital Spy, a atriz revelou um pouco mais sobre o relacionamento de Meldof e Gwen, dizendo que elas era muito mais que amigas.

“É amor. Acho que o amor vem em todas as formas diferentes. O que eu amo no relacionamento de Meldof com Gwen é que você meio que fica em um, e na minha opinião, ela amava Gwen mais do que uma amiga, e em um relacionamento”, disse ela.

A atriz ainda disse que o relacionamento das duas não era sobre amor físico ou apenas sexo, e teve uma certa obsessão.

“Mas não era sobre amor físico ou sexo. Foi completamente e totalmente obcecado, tipo, amor de ponta-a-ponta”, comentou a atriz.

Gwen acabou sendo morta por soldados élficos

Apesar de Meldof nutrir amor por Gwen, a personagem foi morta por soldados élficos, o que dá início ao arco da personagem de Mills.

O assassinato de Gwen é o terrível evento que impulsiona o arco de Meldof enquanto ela busca vingança.

“Então, quando esses soldados élficos a matam, todo o seu propósito e luz guia se foi. Mas, de certa forma, Meldof se torna uma guerreira e vingativa”, acrescentou a atriz. “E, de certa forma, ela defende algo maior com todo o clã. Está me dando arrepios agora. Mas através de coisas horríveis, vêm coisas boas.”

Embora Meldof esteja sozinha, Gwen morreu para que Meldof pudesse ser mais independente e descobrir quem ela realmente era.

“Eu não quero dizer que Gwen morreu por um bem maior para que Meldof pudesse ir para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Mas você tem que olhar para um lado bonito disso de alguma forma”, comenta a atriz. “Eu acho que Gwen é deixando Meldof para então ser mais independente e descobrir quem ela é por conta própria.”

The Witcher: Blood Origin está disponível na Netflix.

