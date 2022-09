Atriz de A Casa do Dragão mudou ESTE aspecto de sua personagem

O 6º episódio de A Casa do Dragão traz uma mudança importantíssima para Alicent Hightower. No papel da Rainha de Westeros, sai Emily Carey e entra Olivia Cooke. Em uma entrevista recente, a intérprete da “Alicent adulta” revelou ter resistido à caracterização inicial de sua personagem no HBO Max.

Um dos maiores sucessos do HBO Max, A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

No elenco principal de A Casa do Dragão, estão atores como Emma D’Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon), Paddy Considine (Viserys), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Rhys Ifans (Otto).

Explicamos abaixo por que Olivia Cooke insistiu em mudar a caracterização de Alicent Hightower em A Casa do Dragão; confira.

Olivia Cooke criou nova perspectiva para Alicent em A Casa do Dragão

A partir do 6º episódio de A Casa do Dragão, Olivia Cooke assume o papel de Alicent Hightower, a esposa do Rei Viserys e Rainha Consorte de Westeros.

Você, provavelmente, conhece a atriz britânica por sua performance como Emma Decody na série Bates Motel. Cooke também está em filmes como Jogador Número 1 e Eu, Você e a Garota que Vai Morrer.

Em uma entrevista recente, a “Alicent adulta” de A Casa do Dragão revelou ter discordado da caracterização original de sua personagem.

No início da produção do spin-off de Game of Thrones, os showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal instruíram Cooke a interpretar Alicent como “uma mulher que apoia Trump”. Porém, a atriz decidiu adotar outra perspectiva na caracterização da Rainha.

“Eu não queria dar a eles (a família Trump) mais espaço na minha mente. Então, tentei encontrar um caminho diferente para a Alicent. Mas entendi o que eles (os showrunners) queriam dizer com essa orientação: doutrinação completa e negação de sua própria autonomia e direitos”, explicou Olivia Cooke.

A atriz também afirmou que os fãs de A Casa do Dragão verão um lado “bem mais amargo” de Alicent nos próximos episódios.

“Com o passar do tempo, ela fica contorcida e amarga. Na 2ª fase, vocês poderão descobrir como é a moralidade da Alicent quando ela não tem o pai para aconselhá-la”, comentou a atriz.

Para Olivia Cooke, a sociedade patriarcal de Westeros é a principal culpada pela maneira como Alicent cresceu e se tornou adulta.

“Alicent foi criada para ser mãe, para ser mãe de homens poderosos. A sua única função é gerar filhos e parí-los. É como se ela vivesse em uma ‘camisa de força da opressão’”, comentou a atriz.

Olivia Cooke estreia em A Casa do Dragão no 6º episódio, que é exibido neste domingo, 25, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.