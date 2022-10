Atriz de A Casa do Dragão tem a mesma dificuldade que os fãs da série

A primeira temporada de A Casa do Dragão acabou de terminar, e mesmo após a última temporada traumática de Game of Thrones, provou que o público ainda quer ver mais do mundo criado por George R.R. Martin.

O prelúdio focado na casa Targaryen já chegou ganhando espaço entre os fãs, conseguindo números impressionantes em sua temporada de estreia. A série apresentou uma leva totalmente nova de personagens e interpretes que deixaram o público hipnotizado com suas histórias.

Mas, talvez o maior problema de trazer uma série sobre a casa Targaryen, são os nomes valirianos que são complicados e extremamente parecidos. Ainda mais após o nascimento de uma nova geração de personagens, que deixou tudo ainda mais difícil de acompanhar.

E isso não é uma questão apenas do público. Por mais que a rainha Alicent tenha crescido ao lado dos Targaryen, sua interprete, Olivia Cooke, parece ter tido problemas para decorar todos aqueles nomes peculiares e parecidos.

Cooke confundia os filhos de Rhaenyra

Após o fim da temporada, Olivia Cooke falou com a Variety sobre a experiência de interpretar Alicent Hightower.

Enquanto tocava no assunto, a atriz começou a comentar sobre a longa lista de nomes da linhagem de Alicent e de Rhaenyra. Cooke não teve problemas em lembrar dos nomes de seus filhos fictícios, mas os da princesa a confundiram um pouco.

“Eu esqueci completamente, porque eu nunca os conheci. Eu realmente fico confusa, e todo mundo tem os mesmos nomes. Todo mundo é chamado de Aegon ou Rhaenys ou Rhaenyra”, admitiu Olivia.

Ao invés de checar em seu roteiro, ou perguntar aos produtores sobre o assunto, Cooke foi direto na mãe das crianças para tentar gravar os nomes.

A atriz relembra: “Teve um momento no episódio 8 em que eu estava assistindo, tirei uma foto e mandei para Emma [D’Arcy] perguntando, ‘Quem é esse?'”.

Cooke não conseguia reconhecer os filhos de Rhaenyra na série, mas depois de um tempo ela foi pegando o jeito: “Eu fiquei tipo, ‘Oh, essa é a pessoa que você deu a luz no episódio 6, certo.'”

Bem, não podemos culpar a atriz por algo que nem mesmo os fãs conseguiram lidar muito bem. Mas logo vamos ver as crianças Targaryen se tornarem peças cada vez mais importantes nas próximas temporadas, e certamente seus nomes podem ser tão lembrados pelo público (e por seus colegas de elenco) quanto os de Jon Snow e Daenerys Targaryen.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão já está completa na HBO Max.

