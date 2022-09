Atriz de A Casa do Dragão teve de interpretar ESSA cena de Game of Thrones para o papel

A atriz Milly Alcock já exerce seu protagonismo com tranquilidade em apenas três episódios de A Casa do Dragão, nova série da HBO Max. Mas em sua audição original ela interpretou uma personagem mais familiar do público que Rhaenyra Targaryen.

Inicialmente a princesa Targaryen parece ter sido pensada com mais pontos em comum com outra personagem de Game of Thrones que sua parente distante Daenerys.

No podcast oficial de Game of Thrones, Alcock revelou que em sua audição para o papel ela que reencenar uma cena de Arya Stark da primeira temporada da premiada série.

“Eu não sabia realmente o que era até eu estar na audição com meu amigo, e ele estava tipo… ‘m*rda, isso é uma cena de Game of Thrones’… Era a cena de Arya Stark com a Agulha lá de trás… Honestamente, eu estava tipo p*rra, bem, eu não vou conseguir. Eu estava brava. Eu estava tipo ‘droga, se fosse algo um pouco menor…’, eu estava derrotada.” Disse a atriz.

É até chocante ouvir o quanto Alcock estava intimidada pela audição, considerando o quão confortável e confiante ela parece entre os grandes nomes do elenco de A Casa do Dragão. Mas isso nos lembra do peso que a série original teve na história da televisão, apesar de seu final decepcionante.

Quando comparamos Rhaenyra com os personagens de Game of Thrones é normal que olhemos primeiro para Daenerys, por serem da mesma família com semelhanças físicas. Mas, sabendo da audição de Alcock reparamos que a rebeldia, vontade de lutar e ímpeto para a aventura da personagem são muito mais presentes em Arya Stark.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max. Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, está no Prime Video.

