Atriz de A Família Addams reage à Wandinha da Netflix

Wandinha é a nova série de A Família Addams na Netflix, que conta com Jenna Ortega no papel titular. Christina Ricci, que interpretou a personagem no filme de 1991, falou sobre a nova atriz como a filha de Gomez e Morticia.

Christina Ricci não teve nada além de elogios para Jenna Ortega como Wandinha Addams nessa nova série de Tim Burton.

Continua depois da publicidade

Ricci, que também aparecerá na série em um papel ainda não revelado, disse à Variety que voltar ao mundo da Família Addams foi “super divertido”.

“Adorei trabalhar com Tim. Trabalhei com Gwendolyn Christie, foi incrível. E Jenna é incrível”, disse a estrela de A Família Addams.

“É uma ótima versão moderna de Wandinha”, continuou Ricci. “É tão fiel ao tom do coração e da alma do original, mas é então fica incrivelmente moderno e ótimo”.

Mais sobre Wandinha

O elenco conta com Jenna Ortega como Wandinha, além de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci e muito mais.

“A história é um mistério com toques sobrenaturais que acompanha a trajetória de Wandinha como aluna da Academia Nevermore. Prepare-se para estalar os dedos!”, diz a descrição da série.

A nova série terá direção e produção executiva do famoso cineasta Tim Burton, marcando sua primeira incursão na televisão após décadas de carreira no cinema.

Ainda não há data de lançamento para Wednesday, a série de A Família Addams da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.