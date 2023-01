Atriz de Agents of SHIELD indica seu retorno ao MCU

Uma das atrizes de Agents of SHIELD, Chloe Bennet, indicou seu retorno ao MCU no papel de Tremor, uma das personagens da série.

A atriz, que foi alvo de rumores para interpretar novamente a Tremor na Marvel, sugeriu que poderia pegar o papel após responder um internauta.

Bennet rebateu o editor-chefe do site Murphy’s Multiverse, que havia dito sobre sua atuação boa ser apenas em uma novela (via ScreenRant).

“Ei cara, você parece um… perdedor malvado? Além disso, tenho um forte pressentimento de que seus tuites não vão envelhecer bem”, escreveu ela.

Veja o tuite, abaixo.

hey man, you seem like a…mean loser?also, i have a strong feeling your tweets aren’t going to age well 😬😎 https://t.co/hHREgcQz7c — Chloe Bennet (@chloebennet) January 25, 2023

Série é canônica ou não?

Agents of Shield foi uma produção da ABC em conjunto da Marvel Television, antes das produções do MCU receberem série para o Disney+, o universo teve derivados através da televisão, entretanto desde a quinta temporada do programa o debate se ela é ou não é canônica, persiste.

Iman Vellani, conhecida por desempenhar seu papel como Kamala Khan, a heroína Ms. Marvel no seriado do Disney+, durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, a atriz comentou sobre o tópico de Agents of Shield.

“Não é tudo canônico agora?” respondeu Iman, ela também completou com elogios a série “eu pessoalmente amo as temporadas anteriores, não é minha série favorita, mas certamente tem seus méritos!!” (via The Direct).

Após a inclusão do Rei do Crime em Gavião Arqueiro, e a confirmação do Demolidor em uma nova série para o Disney+, se espera alguma produção que explore os personagens da série da ABC.

