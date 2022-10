Atriz de Alquimia das Almas revela grande novidade da 2ª temporada

Fãs de Alquimia das Almas podem comemorar: todos os episódios da 1ª temporada já estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix. Quem já conferiu os 20 capítulos quer saber: quando estreia o segundo ano? Nas redes sociais, Jung So-min – a intérprete de Mu-deok – revelou uma novidade importante sobre os próximos episódios.

“Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família”, afirma a sinopse oficial de Alquimia das Almas na Netflix.

Criada por Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, Alquimia das Almas tem Lee Jae-wook, Jung So-min e Hwang Min-hyun no elenco principal.

Contamos abaixo tudo que a Mu-deok de Alquimia das Almas revelou sobre a 2ª temporada da série; confira.

2ª temporada de Alquimia das Almas estreia em breve na Netflix

Fãs de Alquimia das Almas ficarão felizes em saber que a 2ª temporada da série já encerrou suas gravações!

Nas redes sociais, Jung So-min compartilhou registros das férias, após terminar todas as filmagens dos novos episódios.

Os próximos capítulos de Alquimia das Almas, inclusive, já têm data de estreia. A 2ª temporada estreia na Coreia do Sul em dezembro.

É importante lembrar que Alquimia das Almas não é uma produção original da Netflix. Dividido em duas partes, o k-drama foi exibido pela emissora Tvn entre 18 de junho e 28 de agosto de 2022.

A série chegou à Netflix alguns meses após sua exibição original. Logo, a 2ª temporada de Alquimia das Almas deve chegar à plataforma no início de 2023.

Em sua 1ª temporada, a série sul-coreana contou com 20 episódios. O segundo ano, com o subtítulo “Light and Shadow” (Luz e Sombra) será menor, com 10 capítulos.

Enquanto a 2ª temporada de Alquimia das Almas não estreia, a estrela Jung So-min curte um merecido período de férias.

Recentemente, a atriz viajou aos Estados Unidos para participar do 47º Festival Internacional de Cinema de Toronto. No evento, ela apresentou “Project Wolf Hunting”, seu novo projeto nas telonas.

Nas últimas semanas, Jung So-min também se dedicou ao seu vlog no YouTube. Nos vídeos, ela compartilha registros de sua estadia nos Estados Unidos.

A atriz chamou a atenção do público ao gravar um conteúdo especial com o ex-colega de trabalho Seo In-guk, também conhecido por sua carreira musical.

A 2ª temporada de Alquimia das Almas ainda não tem uma data oficial de estreia na Netflix. Enquanto isso, os 20 episódios do popular k-drama continuam disponíveis na plataforma.

