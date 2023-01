Atriz de Big Bang Theory começou nova carreira após a série; entenda o motivo

Mais conhecida por interpretar a neurótica Amy Farrah-Fowler (e depois Cooper) em The Big Bang Theory, Mayim Bialik decidiu iniciar uma nova carreira após o desfecho da série. Bialik não abandonou a carreira de atriz, mas também passou a trabalhar como podcaster. Em uma entrevista, a eterna Amy explicou sua decisão.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Explicamos abaixo porque Mayim Bialik começou uma carreira como podcaster após The Big Bang Theory; confira!

Depois de Big Bang Theory, atriz de Amy virou podcaster

Introduzida na 3ª temporada de The Big Bang Theory, Amy não demorou a se tornar uma das personagens mais populares da série – em parte devido à ótima performance de Mayim Bialik.

The Big Bang Theory, como você já sabe, chegou ao fim em 2019. No último episódio, Amy e Sheldon finalmente ganham o prêmio Nobel.

Dois anos após o desfecho da série, Mayim Bialik lançou o podcast “The Breakdown”, que foca principalmente em questões de saúde mental.

No podcast, Bialik entrevista especialistas (além de convidados famosos) sobre temas como ansiedade, depressão, terapia e muito mais.

Um dos objetivos do podcast é falar sobre saúde mental de maneira irreverente, sem tabus, de forma que o público possa se identificar com as experiências dos convidados.

Em The Breakdown, Mayim Bialik já entrevistou estrelas como Raven-Symoné, Cassandra Peterson, Alanis Morissette, Evanna Lynch, Simon Helberg, Dustin Hoffman, Seth Rogen, Dianna Agron e Chelsea Handler.

Em um papo com a imprensa, a eterna Amy de The Big Bang Theory explicou o principal motivo que a fez criar o podcast: ajudar o público.

“Não sou uma especialista em saúde mental. Trabalhei em neuropsiquiatria como parte do treinamento da minha tese, mas sou uma pessoa que lida, o tempo todo, com problemas do tipo. Eu acredito firmemente na terapia. Tornou-se apenas algo que aceitei que precisa fazer parte do meu autocuidado”, comentou a atriz.

Segundo Bialik, o objetivo do podcast não é “ensinar” os ouvintes a lidarem com problemas de saúde mental, mas sim auxiliá-los em um processo de autoconhecimento.

“A ideia não é fazer com que os famosos digam o que descobriram com seus treinadores, seus chefs e seus terapeutas caros. A ideia é conversar com pessoas que ainda estão lutando – o que significa que todos ainda estamos lutando, e que qualquer pessoa que diga o contrário, não está sendo honesta com ela mesma”, afirmou Bialik.

Você pode ouvir o podcast de Mayim Bialik nas principais plataformas de áudio da internet, como Spotify e Apple Podcasts.

Os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.