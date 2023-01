Atriz de Big Bang Theory está disposta a fazer revival da série em 30 anos

A atriz de The Big Bang Theory, Melissa Rauch, está disposta a fazer um revival da série, mas apenas em 30 anos.

Rauch interpretou Bernadette na série estrelada por Jim Parsons, e já está pensando em um possível retorno da sitcom.

Porém, segundo ela, é preciso proteger o legado, e para a atriz, o seriado terminou de uma forma perfeita que ela não gostaria de mexer. Ela apenas pensou em um revival após trabalhar em Night Court, com o ator John Larroquette (via Looper).

“Eu pensei sobre como seria se alguém viesse até mim daqui a 30 anos me perguntando se eu voltaria. Tivemos essas conversas porque eu queria que ele soubesse disso da mesma forma que eu gostaria de alguém para proteger o legado do que eu fiz com este grupo de amigos anos atrás, eu gostaria que fosse feito para ele também”, disse ela. “Mas neste momento, eu diria, ‘ah, não, [The Big Bang Theory] terminou tão perfeitamente’. Eu nunca iria querer mexer nisso.”

A atriz estaria disposta apenas a fazer um revival em 30 anos, algo no estilo que aconteceu com Friends, reunindo os atores para uma reunião especial.

“Eu podia ver isso acontecendo. Um revival agora – eu diria, ‘não, acho que não.’ Mas daqui a 30 anos, se alguém bater na minha porta como bati com John – nunca diga nunca”, revelou a atriz.

Melissa Rauch como Bernadette em The Big Bang Theory.

Astro de The Big Bang Theory comenta fim da série: “Não me arrependo”

Jim Parsons teve problemas com Kaley Cuoco, embora todos os colegas de elenco respeitem um ao outro, e suas escolhas de carreira.

Mais de três anos desde o fim de The Big Bang Theory, Parsons relembra sua escolha em uma nova entrevista ao Washington Post e diz que não se arrepende.

Mesmo quando surgiram as notícias de que isso resultou em alguns conflitos de elenco, incluindo uma breve desavença com Kaley Cuoco, que interpretou Penny no programa, o ator diz que não tem problemas.

“Eu definitivamente estou em paz com isso. Ainda mais agora, que o tempo está passando, vejo todos os 12 anos em The Big Bang Theory como um tempo tão glorioso e criativamente próspero. Não me arrependo de como as coisas aconteceram naquele programa. Dito isto, e digo isso com pleno conhecimento de que sou um homem muito, muito afortunado: realmente amo minha vida como ela é agora”, disse Parsons, após ter ganhado mais de US$ 1 milhão por episódio na série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

