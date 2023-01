Atriz de Big Bang Theory perdeu trabalho após diretor ter visto suas mãos

Uma das estrelas de The Big Bang Theory, Melissa Rauch, revelou que perdeu um trabalho após o diretor ter visto suas mãos.

Durante uma recente entrevista, Rauch comentou que um cineasta ficou envergonhado com suas mãos, e fez ela ficar de fora do comercial de um restaurante. Ela achava que suas mãos eram de um hobbit (via Entertainment Weekly).

Continua depois da publicidade

“Quando eu estava fazendo o primeiro teste e saindo para os comerciais, minhas mãos realmente atrapalhavam. Eu meio que tenho mãos de Hobbit… especialmente quando eu morava em Nova York, elas sempre eram rachadas”, disse ela.

Ela confirmou que estava concorrendo a um comercial para interpretar uma garçonete, e estava disputado. Após ela mostrar as mãos, o diretor acabou ficando espantado.

“Eu estava concorrendo a um comercial de sexta-feira, para interpretar uma garçonete, e estava a todo vapor. Eles pediram minha disponibilidade para a próxima semana”, relembrou a atriz. “Eu estava ligando de volta e eles disseram: ‘Ok, ótimo, que bom que você estará disponível na próxima semana. Mais uma coisa, podemos apenas ver suas mãos, para a câmera? Mostre-as de frente e de trás'”, lembrou ela. “Eu fiz isso e ouvi o diretor por trás da câmera dizer, ‘Jesus Cristo!’ Eu não consegui o emprego.”

Melissa Rauch como Bernadette em The Big Bang Theory.

Astro de The Big Bang Theory comenta fim da série: “Não me arrependo”

Jim Parsons teve problemas com Kaley Cuoco, embora todos os colegas de elenco respeitem um ao outro, e suas escolhas de carreira.

Mais de três anos desde o fim de The Big Bang Theory, Parsons relembra sua escolha em uma nova entrevista ao Washington Post e diz que não se arrepende.

Mesmo quando surgiram as notícias de que isso resultou em alguns conflitos de elenco, incluindo uma breve desavença com Kaley Cuoco, que interpretou Penny no programa, o ator diz que não tem problemas.

“Eu definitivamente estou em paz com isso. Ainda mais agora, que o tempo está passando, vejo todos os 12 anos em The Big Bang Theory como um tempo tão glorioso e criativamente próspero. Não me arrependo de como as coisas aconteceram naquele programa. Dito isto, e digo isso com pleno conhecimento de que sou um homem muito, muito afortunado: realmente amo minha vida como ela é agora”, disse Parsons, após ter ganhado mais de US$ 1 milhão por episódio na série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.