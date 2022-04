Atriz de Boneca Russa revela ideia maluca para 3ª temporada

A segunda temporada de Boneca Russa finalmente chegou à Netflix e a criadora e estrela da série trouxe uma ideia maluca para a terceira.

Natasha Lyonne disse que gostaria de aparecer como ciborgue em um possível terceiro ano da série.

‎”Sou incrivelmente aberta sobre meus desejos de me tornar uma ciborgue”, brincou Natasha.‎

‎”Eu adoraria nada mais do que ter um rosto meio prateado com um olho vermelho, e na terceira temporada apenas estar andando por aí com meu pescoço robô e outras coisas. Imagine como isso seria ótimo”, acrescentou a atriz.‎

Dito isso, não há informações da Netflix acerca de uma terceira temporada da série.

Mais sobre Boneca Russa

“Ambientada quatro anos depois que Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) escaparam do loop temporal da mortalidade juntos, a segunda temporada de Boneca Russa continuará a explorar temáticas existenciais através de lentes muitas vezes humorísticas e de ficção científica”, diz a descrição da temporada.

A descrição continua, afirmando que Nadia e Alan mergulharão em seus passados nesta nova temporada, que colocará eles cara a cara com memórias que não gostariam de relembrar e uma aventura extraordinária ​​através de um portal do tempo inesperado localizado em um dos espaços mais notórios de Manhattan”.

O elenco de Boneca Russa conta com Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee, Elizabeth Ashley, Rebecca Henderson e Chloë Sevigny.

As duas temporadas de Boneca Russa estão disponíveis na Netflix.