Atriz de Bridgerton revela que ficou chateada por ter poucas cenas na série

A atriz veterana Caroline Quentin deu vida à personagem Lady Berbrooke na primeira temporada da série Bridgerton, da Netflix, que adapta a franquia literária homônima de Julia Quinn.

Ela apareceu em apenas um episódio de Bridgerton e esperava retornar na segunda temporada, o que não aconteceu, e revela agora que ficou chateada por não ter sido convidada para a continuação:

“Eu tinha uma cena e meia ou algo assim. Fiquei tão decepcionada que eles nunca me convidaram de volta”, disse Quentin em entrevista recente ao Metro, enquanto passava pelo tapete vermelho de um evento em Londres.

Mesmo assim, ela diz que adoraria participar da terceira temporada, se for convidada.

Ao ser perguntada sobre seu interesse, respondeu com entusiasmo: “Claro que sim! Eles são os melhores vestidos que você já viu! Foi um dia muito divertido, na verdade. Eu me diverti tanto com isso.”

“É um trabalho muito árduo, mas foi um dia glorioso, eu ri muito, honestamente. Eu realmente gostei. E porque a narrativa é muito alegre, havia algo bom em estar em um set onde todos mal podem esperar pelo desenrolar da trama, porque os personagens são tão extremos, não são? Eu adorei, foi ótimo. Então sim, eu realmente quero, eu quero voltar. Convidem-me para voltar!”, revela a atriz.

As duas temporadas iniciais de Bridgerton estão disponíveis na Netflix e uma terceira já está em desenvolvimento.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.