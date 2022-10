Atriz de Bridgerton revela ter sofrido ataque de pânico na série da Netflix

A atriz Phoebe Dynevor, protagonista de Bridgerton da Netflix, revelou que um coreógrafo a ajudou a superar um ataque de pânico durante uma cena difícil da 1ª temporada.

No ano passado, Dynevor contou em uma entrevista para a Grazia, que ela teve um ataque de pânico antes de filmar uma cena importante da temporada de estreia. Sua personagem, Daphne, entra no baile e todos a observam enquanto ela desce as escadas.

Dynevor disse que passar por isso foi “uma das cenas mais difíceis de gravar”, pois ela não estava confortável com si mesma naquele dia.

No livro Inside Bridgerton, que fala sobre os bastidores das duas primeiras temporadas da série, Dynevor e o coreógrafo Jack Murphy, relembram como a atriz conseguiu juntar coragem para seguir com a cena.

Murphy deu um ótimo conselho para a estrela

De acordo com Murphy, a Phoebe foi até ele durante os ensaios da cena, e disse que estava insegura com sua performance para aquele momento.

O coreógrafo diz: “Eu disse para ela, ‘Você está constrangida de descer as escadas porque todos estão olhando para você. Então você está expressando o sentimento na sua atuação, não a ação. Enquanto você estiver descendo as escadas, você entende que tem que fazer ‘outra pessoa’ se sentir desconfortável. E você vai manipular o príncipe para fazer isso. Então pare de mirar nos seus sentimentos e atue a ação.”

Dynevor fala sobre a ajuda do coreógrafo: “É muito generoso de Jack Murphy dizer que eu estava só constrangida. Eu não estava só desconfortável, eu estava tendo no meio de um completo ataque de pânico! Eu tinha acordado me sentindo uma pilha de m#rda. Só um daqueles dias desconfortáveis que todos nós temos quando não estamos nos sentindo bem sobre nós mesmos.”

A atriz continua dizendo: “E então eu tinha que fazer essa cena, em que eu estou descendo as escadas enquanto todos olham para mim — foi tão difícil confrontar todos aqueles olhos. Você sempre precisa de uma intenção durante uma cena, e eu simplesmente não me sentia que merecia estar comandando a atenção de um salão inteiro. Eu me senti imperfeita demais.”

Dynevor revela que o conselho de Murphy foi muito útil, e a ajudou a conseguir lidar com a filmagem da cena.

“Eu tive um momento real com Jack, onde ele me treinou até um lugar de empoderamento, mas aquela foi uma cena muito difícil de filmar– eu queria sair correndo!”

Bridgerton está disponível na Netflix.

