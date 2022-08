Atriz de Chicago P.D. indica novo episódio crossover com foto; veja

A franquia One Chicago continua bastante popular, consistindo das séries Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Fire. A atriz Marina Squerciati indicou um novo episódio crossover entre dois dos seriados desse universo.

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

Já Chicago Med aborda o caos do dia-a-dia do mais novo centro de trauma de última geração da cidade e as vidas dos médicos, enfermeiros e funcionários do local.

A série é estrelada por Marlyne Barrett, Nick Gehlfuss, Kristen Hager, Guy Lockard, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Dominic Rains, Brian Tee, Steven Weber.

Parece que podemos ver um novo episódio crossover entre essas duas séries em breve.

Crossover de One Chicago

“Primeiro dia de volta e eu vim para o show errado. Opa”, Squerciati, que interpreta Kim Burgess, legendou sua selfie com Merkerson e Gehlfuss no Instagram.

Ela ainda acrescentou algumas hashtags bem sugestivas: “#chicagomed #crossover”, dentre outras.

A atriz então seguiu com outra foto com seus colegas de elenco de Chicago PD, Flueger e Hawkins, garantindo aos fãs que ela encontrou sua equipe.

Todos os três shows, que vêm do produtor executivo Dick Wolf, retornarão em 21 de setembro nos EUA. Agora resta esperar para saber se um crossover, de fato, acontecerá.

Chicago P.D. e Chicago Med podem ser assistidas pelo Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.