Atriz de Emily em Paris nega ter privilégios por ser filha de famoso

Nas últimas semanas, os “nepo-babies” deram o que falar nas redes sociais. Tudo começou quando a revista New York publicou uma capa com os principais “nepo-babies” de Hollywood, o que levantou um interessante debate sobre o papel do nepotismo na indústria do entretenimento. Lily Collins, a protagonista de Emily em Paris, discutiu o assunto em uma entrevista recente.

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Em um papo com a imprensa, Lily Collins negou ter privilégios por ser filha de um famoso cantor. Confira abaixo o que a estrela da Netflix falou sobre o assunto.

Para Lily Collins, sua carreira em Hollywood não é fruto do nepotismo

Primeiramente, é importante lembrar que Lily Collins, a estrela de Emily em Paris, é a filha do músico Phil Collins (na foto acima).

O cantor, para quem não conhece, é conhecido por sua voz inconfundível e por canções como “In the Air Tonight”, “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, “One More Night”, e “Another Day in Paradise”.

Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos no mundo todo, Collins também é um dos cantores mais bem sucedidos de todos os tempos, tendo vencido 8 prêmios Grammy e 1 Oscar (pela música You’ll Be in My Heart, da trilha sonora de Tarzan).

Em um papo recente com a revista Vogue France, Lily Collins afirmou que a influência do pai não ajudou no desenvolvimento de sua carreira.

“Todo mundo pensa que eu ganhei um ‘passe livre’ em Hollywood graças ao meu sobrenome. Tenho orgulho do meu pai, mas eu sou eu, não apenas a ‘filha do Phil Collins’. Por isso, esperei um bom tempo para garantir minhas oportunidades”, comentou a atriz.

Segundo Collins, sua fama em Hollywood é fruto de muito trabalho e esforço, não das recomendações do pai.

“Aprendi a focar na minha carreira com muitas audições mal-sucedidas. E aí, consegui transformar a atuação em uma carreira de verdade. Mas não descanso com os meus privilégios! Essa indústria é muito competitiva, e as oportunidades são para pouco”, esclareceu Lily Collins.

A estrela de Emily em Paris também foi perguntada se deseja seguir os passos do pai e iniciar uma carreira no mundo da música.

“Eu amo cantar, mas preciso encontrar meu próprio caminho, longe do gênio musical do meu pai. Sempre gostei de atuar, e no início da carreira, participei de alguns musicais. Esse é o único contexto que me permite cantar. Francamente, tenho medo das comparaçoes!”, comentou Lily Collins.

As três temporadas de Emily em Paris, como Lily Collins, estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.