Atriz de Game of Thrones achou que sua personagem seria LGBT

Em entrevista com a Teen Vogue, Maisie Williams admitiu que pensava que Arya Stark seria queer em Game of Thrones.

A estrela contou que se surpreendeu com a cena de sexo da personagem com Gendry Baratheon na última temporada.

Continua depois da publicidade

“A primeira vez que eu me surpreendi com Arya, eu acho, foi quando ela tirou a roupa e dormiu com Gendry na última temporada.”

“Eu pensei que Arya fosse queer, sabe? Então, sim. Foi uma grande surpresa”, comentou Maisie Williams.

Série muito popular

Game of Thrones teve aclamação da crítica e do público, mas a última temporada não contou com uma boa recepção.

Muitos fãs ficaram decepcionados com a conclusão da série, mesmo que isso não tire totalmente os elogios que as temporadas anteriores receberam.

Game of Thrones está disponível pela HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.