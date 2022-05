Atriz de Game of Thrones está ansiosa por série derivada

Maisie Williams, que interpretou Arya Stark na série Game of Thrones, grande sucesso de audiência da HBO, revelou estar ansiosa para conferir a série derivada A Casa do Dragão, que estreia ainda neste ano para expandir a história de Westeros.

Em entrevista recente à Variety, Williams revelou que também tem um motivo extra para conferir a série, já que uma de suas amigas está no elenco. Ela disse:

“Sim. Estou realmente ansioso por isso, na verdade. Minha amiga Olivia [Cooke] está nela, e tem sido muito interessante conversar com ela sobre a experiência. Acho que na verdade é muito mais pressão. Todas as preocupações de ressaca pela nossa série agora estão sendo empilhadas neste novo elenco de pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Eu quero ser o mais solidária possível para ela como atriz, mas também estou muito curiosa. Estou ansioso para assistir Game of Thrones – mesmo que não seja Game of Thrones – e experimentá-lo como uma pessoa que não está nele. Porque tudo que eu fiz foi conhecer pessoas que fizeram exatamente isso, e eu nunca fui capaz de me relacionar com isso.”

Maisie Williams estava no centro do elenco de Game of Thrones, então certamente não conseguiu apreciar a série como uma fã, mas terá essa oportunidade com A Casa do Dragão.

A série derivada estreia dia 21 de agosto de 2022.

