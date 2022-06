Atriz de Game of Thrones pode retornar a Star Wars em O Mandaloriano

Emilia Clarke ingressou no universo Star Wars no filme de Han Solo. Desde então, a atriz de Game of Thrones não apareceu em outros filmes, ou séries, mas isso pode mudar no futuro.

Qi’ra já deu as caras nos quadrinhos da franquia desde Han Solo, mas nada de Clarke. O roteirista do filme, Jonathan Kasdan, já conversou sobre o futuro da personagem com Jon Favreau, criador de O Mandaloriano, cuja terceira temporada está a caminho.

“Acho que algum dia veremos o que aconteceu e como Qi’ra avançou pelo mundo, pelos sindicatos do crime”, disse Kasdan (via ComicBook).

“Falei com Jon Favreau sobre isso, e ele é um grande fã de Han Solo e algumas das coisas que construímos. E eu disse: ‘Bem, você é o cara para descobrir isso’. Eu sempre olho para ele para manter a história viva e continuar”.

O Mandaloriano e outros filmes e séries de Star Wars podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.