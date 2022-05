Atriz de Grey’s Anatomy abre o jogo sobre ver o colega de elenco nu

Jesse Williams e Sarah Drew interpretam os pombinhos Jackson e April no sucesso televisivo Grey’s Anatomy e, após tantos anos trabalhando juntos, também se tornaram grandes amigas na vida real.

Sarah foi assistir ao musical Take Me Out, da Broadway, que conta com Jesse interpretando o jogador de beisebol profissional Darren Lemming, mas em uma das cenas ele fica completamente nu, e Drew compartilhou sua reação honesta sobre isso:

“A coisa engraçada sobre o espetáculo é que a nudez não é chocante. Há muito disso, toda a fila de jogadores de beisebol está nua e você vê todo mundo nu, então quando Jesse está nu, é tipo, ‘Sim, e daí? Todo mundo também está.”, diz a atriz ao E! News.

Mesmo assim, admitiu que “comprou um ingresso no camarote, porque eu não precisava estar super perto”, para não ter uma visão tão próxima da cena.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.